Жители России считают шампанское и оливье обязательными на новогоднем столе

Аналитики опросили более 1,2 тыс. человек от 25 до 50 лет, предложив рассказать, какие блюда и напитки обязательно будут у них на праздничном столе в Новый год.

Так, первое место с большим отрывом по-прежнему занимает салат оливье. Его отметили 68% опрошенных. Из них 61% готовит его с докторской колбасой. На втором месте среди салатов с 21% процентом голосов располагается сельдь под шубой.

Практически каждый респондент поставит на новогодний стол шампанское — 97%. Из крепкого алкоголя россияне предпочитают водку (29%), коньяк (17%), виски (8%) и ром (3%). Вообще не планируют пить алкоголь в праздничную ночь только 4% опрошенных.

В качестве главного блюда 47% респондентов выбирают жаркое из курицы, утки и гуся. Его многие подадут с картофелем или овощами.

Однако по сравнению с прошлогодним опросом многие хотят сделать свой новогодний стол более здоровым. Отказаться от покупного майонеза, сократить число жареного и сладостей планируют 13% опрошенных, сообщает RT со ссылкой на материалы исследования.

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