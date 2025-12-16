Водителю с эпилепсией грозит до 5 лет колонии за смертельное ДТП в Сочи

Трагедия произошла в феврале 2024 года на улице Мира в Адлерском районе. У 50-летнего мужчины за рулем «Лады Калины» случился эпилептический приступ.

По данным правоохранителей, водитель потерял контроль над автомобилем и съехал с дороги в кювет. Находившаяся в салоне 62-летняя женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия.

Следствие установило, что мужчина знал о своем диагнозе, с которым нельзя водить, но проигнорировал этот факт.

Возбудили уголовное дело о ДТП со смертельным исходом по неосторожности. Расследование завершили. Обвинительное заключение направили в суд. Теперь сочинцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

