Происшествия
Водителю с эпилепсией грозит до 5 лет колонии за смертельное ДТП в Сочи
Трагедия произошла в феврале 2024 года на улице Мира в Адлерском районе. У 50-летнего мужчины за рулем «Лады Калины» случился эпилептический приступ.

По данным правоохранителей, водитель потерял контроль над автомобилем и съехал с дороги в кювет. Находившаяся в салоне 62-летняя женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия.

Следствие установило, что мужчина знал о своем диагнозе, с которым нельзя водить, но проигнорировал этот факт.

Возбудили уголовное дело о ДТП со смертельным исходом по неосторожности. Расследование завершили.  Обвинительное заключение направили в суд. Теперь сочинцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи легковушка насмерть сбила перебегавшего дорогу на красный свет пешехода.

