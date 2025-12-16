В Сочи легковушка насмерть сбила перебегавшего дорогу на красный свет пешехода

Авария, в которой погиб 63-летний мужчина, произошла 16 декабря около 6:10 на Батумском шоссе неподалеку от дома № 32.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался со стороны Туапсе в сторону Сочи. Он сбил пешехода, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии 63-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

