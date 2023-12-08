Водителям в России запретят превышать среднюю скорость на дороге между камерами

Минтранспорта РФ разработало соответствующие изменения к ПДД с целью преодолеть так называемый «эффект кенгуру» и теперь готовится к их официальному согласованию.

Текст новой редакции поправок к ПДД, где вводится понятие «средняя скорость» и устанавливается запрет на ее превышение, опубликовали на Федеральном портале проектов правовых нормативных актов.

Предполагается, что данные поправки вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Проект уже получил поддержку Минэкономики РФ и руководства регионов. Следующим этапом будет внесение соответствующих поправок в КоАП с установлением штрафных санкций за превышение средней скорости между несколькими камерами.

Это вернет практику наказания за данное нарушение, прекращенную два года назад. Так, в 2021 году Госавтоинспекция прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости, рассчитываемой на основе времени, затраченного на преодоление участка между камерами, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Ъ».

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