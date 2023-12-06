Попавший на камеры видеонаблюдения дрифтер на BMW заплатит штраф в Сочи

Синий BMW, водитель которого допустил опасный маневр в непосредственной близости от пешеходного перехода, полицейские выявили с помощью камер видеонаблюдения.

Автомобиль выехал на встречную полосу и повредил дорожную разметку. Своими действиями он создал угрозу безопасности дорожного движения.

Полицейские установили личность водителя. Им оказался 25-летний мужчина. На него завели административные протоколы за выезд на встречную полосу и повреждение дороги. Наказание за эти нарушения предусматривает штрафы, за выезд на встречную также могут лишить водительских прав на срок до полугода.

В ходе проверки установили, что нарушитель не выплатил уже имеющиеся штрафы. За это его также привлекли к административной ответственности.

Помимо этого молодому человеку грозит административная статья за мелкое хулиганство. Нарушителя доставили в отдел полиции Центрального района для принятия процессуального решения, сообщает Госавтоинспекция Сочи в Telegram.

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