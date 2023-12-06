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Иномарка сбила 8-летнюю девочку на пешеходном переходе в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-sbila-8-letnyuyu-devochku-na-peshehodnom-perehode-v-novorossijske
Иномарка сбила 8-летнюю девочку на пешеходном переходе в Новороссийске
Фото t.me/gibdd_nvrsk

ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло 5 декабря около 12:30 на улице Хворостянского.

По предварительным данным, 35-летняя женщина на автомобиле Omoda нарушила правила и сбила 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочку госпитализировали с травмами, сообщает Госавтоинспеция Новороссийска в Telegram.

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