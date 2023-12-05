После ДТП с маршруткой и бензовозом в Краснодарском крае завели уголовное дело

ДТП со смертельным исходом произошло 5 декабря в 15:35 на 64 км автодороги Славянск-на-Кубани — Темрюк. На трассе столкнулись маршрутный автобус Iveco и бензовоз на платформе автомобиля КамАЗ.

В результате аварии погибли: 35-летний водитель бензовоза, 62-летний водитель маршрутки и его 68-летняя пассажирка. Еще 14 пассажиров маршрутки получили травмы, их госпитализировали в больницу.

По факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движение, повлекшее смерть двух и более лиц по ч.5 ст. 264 УК РФ.

На месте ДТП работают следователи. Они осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства аварии. Назначили проведение автотехнической и судебно-медицинской экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», санитарная авиация ККБ № 1 вылетела из Краснодара в Славянский район. Всем пострадавшим в аварии оказывают помощь в местной ЦРБ.