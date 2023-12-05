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Число пострадавших в ДТП с маршруткой и бензовозом на Кубани выросло до 16

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-postradavshih-v-dtp-s-marshrutkoj-i-benzovozom-na-kubani-vyroslo-do-16
Число пострадавших в ДТП с маршруткой и бензовозом на Кубани выросло до 16
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

ДТП со смертельным исходом произошло 5 декабря в 15:35 на 64 км автодороги Славянск-на-Кубани — Темрюк. На трассе столкнулись маршрутный автобус Iveco и бензовоз на платформе автомобиля КамАЗ.

«По оперативным данным, пострадало 16 человек, трое погибли на месте», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при столкновении маршрутки и бензовоза в Славянском районе погибли водители автомобилей и пас

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