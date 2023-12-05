Число пострадавших в ДТП с маршруткой и бензовозом на Кубани выросло до 16

ДТП со смертельным исходом произошло 5 декабря в 15:35 на 64 км автодороги Славянск-на-Кубани — Темрюк. На трассе столкнулись маршрутный автобус Iveco и бензовоз на платформе автомобиля КамАЗ.

«По оперативным данным, пострадало 16 человек, трое погибли на месте», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при столкновении маршрутки и бензовоза в Славянском районе погибли водители автомобилей и пас