Число пострадавших в ДТП с маршруткой и бензовозом на Кубани выросло до 16
Происшествия
05.12.2023 19:24
ДТП со смертельным исходом произошло 5 декабря в 15:35 на 64 км автодороги Славянск-на-Кубани — Темрюк. На трассе столкнулись маршрутный автобус Iveco и бензовоз на платформе автомобиля КамАЗ.
«По оперативным данным, пострадало 16 человек, трое погибли на месте», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», при столкновении маршрутки и бензовоза в Славянском районе погибли водители автомобилей и пас