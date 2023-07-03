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Водителям, стоящим в пробке перед Крымским мостом, за сутки раздали более 5 тонн воды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditelyam-stoyashhim-v-probke-pered-krymskim-mostom-za-sutki-razdali-bolee-5-tonn-vody
Водителям, стоящим в пробке перед Крымским мостом, за сутки раздали более 5 тонн воды
Фото Оперативного штаба Краснодарского края

Крупную пробку уже несколько дней наблюдают перед мостом в Темрюкском районе возле станицы Тамань. Утром 3 июля ее протяженность увеличилась до 13 км.

Тысячи водителей и пассажиров стоят в этой пробке долгое время в ожидании проезда в сторону Крыма. В среднем, срок ожидания перед Крымским мостом составляет около 5 часов. На месте работают сотрудники местных администраций, волонтеры и спасатели. За прошедшие сутки они раздали людям более 5 т. бутилированной питьевой воды. Кроме того, на подъезде к мосту установили биотуалеты.

«Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождения необходимых проверок», — говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.

Читайте также: со стороны Крыма пробки перед мостом практически нет. Длина затора со стороны Керчи составляет всего 500 метров, время ожидания 40 минут.

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