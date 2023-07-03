Пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае растянулась на 13 км

Сильный затор из автомобилей на трассе А-290 в Темрюкском районе перед Крымским мостом образовался с 1 июля. Его протяженность составляла от 7 до 9 км.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 7:55 3 июля, пробка на трассе перед мостом в Крым в районе станицы Тамань растянулась на 13 км — от 129 до 142 км. Чтобы проехать до пунктов пропуска потребуется более часа.

По данным министра транспорта Республики Крым Николая Лукашенко, длина пробки перед Крымским мостом на Кубани на 7:00 составила 8 км. Время ожидания для проезда до 5 часов.

При этом в обратном направлении пробки практически нет. Длина затора перед мостом со стороны Крыма составляет всего 500 метров, время ожидания 40 минут.

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