Более 36 млн туристов посетили Крым за пять лет после открытия Крымского моста
Движение на автомобильной части Крымского моста открыли 15 мая 2018 года.
По данным Минтранса РФ, за пять лет на полуостров въехали 36,2 млн человек. Всего с момента запуска по мосту проехало почти 24 млн автомобилей.
Для сравнения, в первый год после открытия моста в Крым въехали 6,8 млн туристов. Годом ранее турпоток составлял 5,2 млн отдыхающих.
В 2023 году в Крыму планируют отремонтировать почти 190 км региональных и местных дорог.
«Сейчас масштабная модернизация транспортной инфраструктуры продолжается. Ведется строительство и реконструкция трассы А-290 Новороссийск — Керчь. Это также один из значимых дорожных проектов Южного федерального округа, завершить который планируется уже в следующем году», — цитирует ТАСС руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова.
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