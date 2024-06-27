Водителя зерновоза посадили на 3,5 года за смертельное ДТП с автобусом на Кубани

Смертельная авария с грузовым автомобилем и пассажирским автобусом произошла 15 июля 2023 года в районе 91 км трассы Краснодар — Ейск в Брюховецком районе.

Установили, что водитель грузового автомобиля MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом, ехавшим из Тулы в Анапу. В результате аварии четыре человека погибли, одному причинен тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В ходе суда обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 4 человек. Ему назначили 3 года и 6 месяцев колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в автобусе был 41 пассажир, в том числе 9 детей. В результате ДТП металлические элементы тента грузового автомобиля вошли в салон автобуса.