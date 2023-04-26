Водителя зажало в покореженной легковушке после столкновения с грузовиком под Славянском-на-Кубани

Авария с участием двух автомобилей произошло вечером 24 апреля на 9-м километре трассы Темрюк — Славянск-на-Кубани — Краснодар.

По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль Hyundai и легковой Lada Vesta. После столкновения в кабине легкового автомобиля оказался заблокирован водитель.

На место аварии выехала дежурная смена спасателей Славянского отряда «Кубань-СПАС». При помощи гидравлического инструмента они деблокировали водителя отечественного автомобиля и оказали еще двум пострадавшим первую помощь. После этого троих пострадавших транспортировали к машине скорой помощи и передали медикам, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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