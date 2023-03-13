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В Сочи после ДТП водителя зажало в покореженном внедорожнике, ему потребовалась помощь спасателей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-posle-dtp-voditelya-zazhalo-v-pokorezhennom-vnedorozhnike-emu-potrebovalas-pomoshh-spasatelej
В Сочи после ДТП водителя зажало в покореженном внедорожнике, ему потребовалась помощь спасателей
Фото t.me/urpso_mchs

Авария произошла утром 13 марта на улице Авроры федеральной трассы Джубга — Сочи в Лазаревском районе.

Житель Узбекистана ехал за рулем Toyota RAV4. По предварительным данным, он не справился с управлением и съехал с трассы, после чего автомобиль врезался в подпорную стену. В результате 36-летнего водителя зажало в покореженной машине.

На место прибыли спасатели. Они отключили аккумуляторы, при помощи инструментов открыли заблокированную дверь машины. Спасатели зафиксировали шейный отдел позвоночника пострадавшего воротником шанца, затем на жестких носилках отнесли его к машине скорой помощи. Водитель получил травмы шеи, живота и перелом правой ноги, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

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