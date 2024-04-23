Водитель ВАЗа погиб, вылетев с дороги ночью в Краснодарском крае

ДТП со смертельным исходом произошло 23 апреля в 1:25 на 6 км автодороги подъезд к Майкопу в Новокубанском районе.

Предварительно, 24-летний парень ехал на автомобиле ВАЗ-2114 со стороны Лабинска в сторону Армавира. Он не справился с управлением и на большой скорости выехал с проезжей части, а затем опрокинулся.

В результате ДТП молодой водитель скончался на месте происшествия. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекции Кубани в Telegram.

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