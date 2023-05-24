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Водителя, сбившего на тротуаре насмерть 13-летнюю девочку, приговорили к 2 годам условно на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditelya-sbivshego-na-trotuare-nasmert-13-letnyuyu-devochku-prigovorili-k-2-godam-uslovno-na-kubani
Водителя, сбившего на тротуаре насмерть 13-летнюю девочку, приговорили к 2 годам условно на Кубани
Фото скриншот с видеозаписи t.me/opskuban

Авария с трагическими последствиями произошла вечером 24 сентября 2022 года на улице Володарского в станице Петровской в Славянском районе.

По данным следствия, 19-летний водитель ВАЗ-21093 превысил скорость и выехал на встречную полосу. Уходя от столкновения со встречным автомобилем, он выехал на обочину, где сбил девочку. Пострадавшую госпитализировали. Она умерла в больнице от полученных травм.

В суде виновник аварии полностью признал вину и раскаялся. Он уже частично возместил ущерб пострадавшей стороне и продолжает выплачивать компенсацию. Славянский районный суд назначил подсудимому 2 года лишения свободы условно и на 2,5 года запретил ему садиться за руль. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», погибшей девочке было 13 лет. Она скончалась в больнице 1 октября 2022 года в результате открытой черепно-мозговой травмы.

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