Водителя с 103 неоплаченными штрафами остановили в Краснодаре
Происшествия
13.04.2023 10:34
Житель Усть-Лабинского района накопил дорожных штрафов на сумму более 60 тыс. рублей. Выплачивать долги мужчина не планировал.
Дело о взыскании задолженности на 65,5 тыс. рублей находилось в производстве в Усть-Лабинском районном отделении судебных приставов. Несмотря на то, что приставы установили автомобиль должника, определить его местонахождения долго не удавалось, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
Водителя BMW остановили в Краснодаре. Правоохранители составили на месте акт описи и ареста имущества, после чего автовладелец погасил всю задолженность в полном объеме.
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