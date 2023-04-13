Водителя с 103 неоплаченными штрафами остановили в Краснодаре

Житель Усть-Лабинского района накопил дорожных штрафов на сумму более 60 тыс. рублей. Выплачивать долги мужчина не планировал.

Дело о взыскании задолженности на 65,5 тыс. рублей находилось в производстве в Усть-Лабинском районном отделении судебных приставов. Несмотря на то, что приставы установили автомобиль должника, определить его местонахождения долго не удавалось, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Водителя BMW остановили в Краснодаре. Правоохранители составили на месте акт описи и ареста имущества, после чего автовладелец погасил всю задолженность в полном объеме.

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