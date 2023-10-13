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Водителя пришлось вырезать из покореженной машины после ДТП на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditelya-prishlos-vyrezat-iz-pokorezhennoj-mashiny-posle-dtp-na-kubani
Водителя пришлось вырезать из покореженной машины после ДТП на Кубани
Фото t.me/alekseioderov

Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла 12 октября на улице Сакко и Ванцетти в Новороссийске.

По предварительным данным, при после столкновения с грузовиком в покореженной легковушке оказался зажат водитель. Для помощи пострадавшему на место ДТП прибыли специалисты муниципальной службы спасения.

«При помощи гидравлического инструмента спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам. Итог — двое пострадавших в ДТП», — написал в своем Telegram-канале начальник МУП «Служба спасения Новороссийска» Алексей Одеров.

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