Водителя пришлось вырезать из покореженной машины после ДТП на Кубани
Происшествия
13.10.2023 14:41
Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла 12 октября на улице Сакко и Ванцетти в Новороссийске.
По предварительным данным, при после столкновения с грузовиком в покореженной легковушке оказался зажат водитель. Для помощи пострадавшему на место ДТП прибыли специалисты муниципальной службы спасения.
«При помощи гидравлического инструмента спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам. Итог — двое пострадавших в ДТП», — написал в своем Telegram-канале начальник МУП «Служба спасения Новороссийска» Алексей Одеров.
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