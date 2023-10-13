Машина скорой помощи попала в ДТП с иномаркой в Северском районе
Происшествия
13.10.2023 07:22
Авария произошла 12 октября в 16:40 на федеральной трассе Краснодар — Верхнебаканский на пересечении улиц Мира и Первомайской в поселке Ильском Северского района.
По предварительным данным, машина скорой помощи, за рулем которой был 34-летний водитель, ехала с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом. «Скорая» проехала на красный свет через перекресток, где в нее врезался автомобиль BMW.
В результате ДТП никто не пострадал, сообщает Газета «Зори» в Telegram.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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