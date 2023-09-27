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Скорая помощь влетела в самосвал в массовом ДТП в Краснодаре, есть пострадавшие

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/skoraya-pomoshh-vletela-v-samosval-v-massovom-dtp-v-krasnodare-est-postradavshie
Видео @kostyaelvis

Авария произошла вечером 27 сентября на улице 40-летия Победы.

Предварительно, автомобиль службы скорой помощи ехал по встречной полосе с включенной сиреной и маячками в сторону улицы 1-го Мая. В этот момент на дорогу выезжала Honda, которая не заметила скорую и врезалась в нее. От удара неотложку развернуло и она столкнулась с самосвалом.

В результате аварии пострадала бригада скорой помощи. У фельдшера закрытая черепно-мозговая травма, а у водителя перелом руки. Их доставили в больницу.

По факту ДТП полицейские проводят административное расследование, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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