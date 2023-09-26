Пенсионерка погибла в ДТП после столкновения с деревом в Краснодарском крае

Авария со смертельным исходом произошла днем 26 сентября в Тимашевске.

Предварительно, 32-летний водитель автомобиля Citroen не справился с управлением и врезался в автомобиль Renault под управлением 50-летнего водителя, которые ехал впереди него. От удара Renault отбросило с проезжей части, иномарка врезалась в дерево.

В результате ДТП погибла 73-летняя пассажирка Renault. Она скончалась до приезда бригады скорой помощи, пишет газета «Знамя труда».

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