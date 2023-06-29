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Водителя «модного» такси оштрафовали за отсутствие глушителя в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditelya-modnogo-taksi-oshtrafovali-za-otsutstvie-glushitelya-v-novorossijske
Водителя «модного» такси оштрафовали за отсутствие глушителя в Новороссийске
Фото t.me/gibdd_nvrsk

Нарушителя остановили сотрудники Новороссийска после того, как обнаружили в соцсетях видеоролики с автомобилем.

По данным правоохранителей, цветная графика «Такси» на автомобиле были нанесены незаконно. Кроме того, уровень шума выхлопной трубы у иномарки превышал установленные нормы.

В отношении водителя составили административные протоколы, сообщает пресс-служба ОГИБДД ОМВД по Новороссийску.

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