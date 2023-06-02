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Водителя «денежного мерседеса» привлекли к ответственности в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditelya-denezhnogo-mersedesa-privlekli-k-otvetstvennosti-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Водителя «денежного мерседеса» привлекли к ответственности в Краснодаре
Фото t.me/mvd23krasnodar

Сотрудники ДПС 2 июня остановили автомобиль Mercedes, который полностью обклеен листовками с изображением купюр американского доллара.

За рулем иномарки находился 31-летний житель Сочи. По его словам, таким неординарным способом он хотел привлечь к себе внимание. При осмотре установили, что задняя правая фара машины разбита.

В отношении водителя сотрудники полиции составили административный протокол об управлении автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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