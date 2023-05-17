Ехавшего за машиной скорой через пробку водителя иномарки оштрафовали в Сочи
Происшествия
17.05.2023 09:50
В полицию Сочи 15 мая очевидцы прислали видеозапись, на которой запечатлено, как Mercedes едет за машиной скорой помощи во время пробки на дороге.
При этом водитель иномарки опасно маневрировал и подвергал опасности другие автомобили. Полицейские установили личность водителя. Им оказался 37-летний мужчина.
Нарушителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.
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