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Водителя, который вез жену и двоих детей на мотовездеходе, оштрафовали на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditelya-kotoryj-vez-zhenu-i-dvoih-detej-na-motovezdehode-oshtrafovali-na-kubani
Водителя, который вез жену и двоих детей на мотовездеходе, оштрафовали на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Нарушителя на мотовездеходе во время патрулирования остановили в поселке Дружном Белореченкого района.

На сидении позади водителя находились его супруга и дети в возрасте 2 и 4 лет. При проверке установили, что водительских прав у мужчины нет, а мотовездеход не зарегистрирован. В отношении водителя составили четыре протокола, в том числе за нарушение требований перевозки детей.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством. Дети не пострадали, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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