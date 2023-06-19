Водителя, который вез жену и двоих детей на мотовездеходе, оштрафовали на Кубани

Нарушителя на мотовездеходе во время патрулирования остановили в поселке Дружном Белореченкого района.

На сидении позади водителя находились его супруга и дети в возрасте 2 и 4 лет. При проверке установили, что водительских прав у мужчины нет, а мотовездеход не зарегистрирован. В отношении водителя составили четыре протокола, в том числе за нарушение требований перевозки детей.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством. Дети не пострадали, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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