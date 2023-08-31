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Водителя, который насмерть сбил ребенка в Краснодарском крае и скрылся, отправили под арест

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditelya-kotoryj-nasmert-sbil-rebenka-v-krasnodarskom-krae-i-skrylsya-otpravili-pod-arest
Видео t.me/opskuban

Смертельное ДТП произошло 29 августа около 16:30 в селе Маламино Успенского района в переулке Карла Маркса.

По версии следствия, 35-летний житель станицы Успенской ехал на автомобиле «Нива» и сбил 11-летнюю девочку, которая шла по обочине. В результате наезда ребенок скончался на месте от полученных травм. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Благодаря очевидцам его задержали в короткий срок.

На мужчину возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека с оставлением места происшествия. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Успенский районный суд по ходатайству следствия заключил подозреваемого под стражу на 2 месяца, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Ниву», на которой в Успенском районе сбили девочку, изъяли. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили проведение судебных экспертиз.

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