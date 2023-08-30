В Краснодарском крае задержали водителя, который сбил насмерть ребенка и скрылся

Смертельное ДТП произошло 29 августа около 16:30 в селе Маламино Успенского района в переулке Карла Маркса.

По версии следствия, 35-летний житель станицы Успенской ехал на автомобиле «Нива» и сбил 11-летнюю девочку, которая шла по обочине. В результате наезда ребенок скончался на месте от полученных травм. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Благодаря очевидцам правоохранители смогли в короткие сроки установить личность и местонахождение водителя внедорожника. Его задержали и доставили в местный отдел Следственного комитета.

На мужчину возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека с оставлением места происшествия. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

«Ниву», которой управлял подозреваемый, изъяли. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили проведение судебных экспертиз. Подозреваемого планируют заключить под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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