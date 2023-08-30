В Адыгее иномарка сбила двоих подростков, которые катили самокат через дорогу

Авария произошла 29 августа около 22:00 на 4-м километре дороги Южный подъезд к Краснодару между поселком Яблоновский и аулом Новая Адыгея в Тахтамукайском районе Адыгеи.

По предварительным данным, 24-летний житель Тахтамукайского района ехал за рулем иномарки, не справился с управлением и наехал на двух подростков в возрасте 15 и 17 лет, которые переходили через дорогу в неположенном месте. Один из подростков катил рядом с собой самокат.

В результате аварии подростки с различными травмами были госпитализированы в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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