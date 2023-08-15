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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ДТП с самокатом в Краснодаре, в котором пострадали женщина с ребенком

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bastrykin-poruchil-vozbudit-delo-na-samokatchika-sbivshego-zhenshhinu-s-rebenkom-v-tsentre-krasnodara
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ДТП с самокатом в Краснодаре, в котором пострадали женщина с ребенком
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ДТП с самокатом в Краснодаре, в котором пострадали женщина с ребенком

Инцидент произошел 12 августа в 23:34 на пересечении улиц Красной и Карасунской.

В соцсетях появилось видео столкновения. На кадрах видно, что женщина с маленьким ребенком на руках переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В этот момент в нее врезался молодой человек на электросамокате.

В результате столкновения женщина с ребенком упали на асфальт. Они получили травмы — у ребенка перелом ключицы и ушибы, у женщины повреждены шея и плечо, а также сильная гематома головы. Виновник ДТП предпочел скрыться с места происшествия.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело по факту ДТП и представить доклад о ходе его расследования, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после ДТП с электросамокатом в центре Краснодара сотрудники СК незамедлительно организовали доследственную проверку.

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