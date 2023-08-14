Самокатчик сбил женщину с маленьким ребенком на руках в центре Краснодара и скрылся. Видео

Инцидент произошел 12 августа в 23:34 на пересечении улиц Красной и Карасунской.

В соцсетях появилось видео столкновения. На кадрах видно, что женщина с маленьким ребенком на руках переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В этот момент в нее врезался молодой человек на электросамокате.

В результате столкновения женщина с ребенком упали на асфальт. Они получили травмы — у ребенка перелом ключицы и ушибы, у женщины повреждены шея и плечо, а также сильная гематома головы. Виновник ДТП предпочел скрыться с места происшествия.

«По указанию руководителя следственного управления СК России по краю Андрея Маслова следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю незамедлительно организована доследственная проверка», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи устанавливают личность и местонахождение самокатчика, сбившего женщину с ребенком, а также все обстоятельства произошедшего.

«Сообщений в полицию по данному инциденту не поступало. Просмотрев записи с камер ЕДДС полицейскими установлено, что происшествие произошло 12 августа на ул. Красной г. Краснодара. В настоящее время по факту выявленной публикации зарегистрировано сообщение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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