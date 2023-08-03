Мальчик на электросамокате сбил двухлетнего ребенка около детской площадки в Сочи

Авария произошла в августе в Центральном районе города-курорта.

О произошедшем в соцсетях рассказали родители ребенка. По словам женщины, она была с ребенком на детской площадке в виде деревянного самолета. В какой-то момент на малыша наехал мальчик на арендованном электросамокате.

«Детская площадка вдали от тротуаров и дорог, куча маленьких детей. От куда не возьмись вылетает мальчик на арендном электросамокате и просто сносит малыша 2 года и переезжает его», — рассказала женщина.

Ребенка сразу же отвезли в больницу. Пострадавший малыш получил ссадины и синяки, обошлось без серьезных травм.

«В отдел полиции Центрального района УВД по Сочи поступило сообщение о том, что рядом с детской площадкой мальчик на электросамокате сбил 2-летнего ребенка. В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

Читайте также: самокатчик сбил беременную девушку на пешеходном переходе в Сочи.