Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Водителя грузовика зажало в кабине после столкновения деревом на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditelya-gruzovika-zazhalo-v-kabine-posle-stolknoveniya-derevom-na-kubani
Водителя грузовика зажало в кабине после столкновения деревом на Кубани
Фото t.me/kubanspas

Авария произошла на трассе «Кавказ» в Гулькевичском районе вечером 2 декабря.

По предварительным данным, у грузового автомобиля лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением и грузовик врезался в дерево.

Водитель получил серьезные травмы, его зажало в поврежденной кабине. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего и на жестких носилках передали сотрудникам скорой помощи, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.

Читайте также: в Адыгее «семерка» насмерть сбила 53-летнего пешехода.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях