Водителя грузовика зажало в кабине после столкновения деревом на Кубани
Происшествия
03.12.2023 09:00
Авария произошла на трассе «Кавказ» в Гулькевичском районе вечером 2 декабря.
По предварительным данным, у грузового автомобиля лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением и грузовик врезался в дерево.
Водитель получил серьезные травмы, его зажало в поврежденной кабине. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего и на жестких носилках передали сотрудникам скорой помощи, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.
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