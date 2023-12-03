Водителя грузовика зажало в кабине после столкновения деревом на Кубани

Авария произошла на трассе «Кавказ» в Гулькевичском районе вечером 2 декабря.

По предварительным данным, у грузового автомобиля лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением и грузовик врезался в дерево.

Водитель получил серьезные травмы, его зажало в поврежденной кабине. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего и на жестких носилках передали сотрудникам скорой помощи, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.

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