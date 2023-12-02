В Адыгее «семерка» насмерть сбила 53-летнего пешехода

Авария произошла 1 декабря около 17:30 на 20-м километре трассы А-159 Майкоп — Гузерипль на повороте к поселку Тимирязева в Майкопском районе Адыгеи.

По предварительным данным, 50-летний житель Майкопского района ехал за рулем ВАЗ-2107, не справился с управлением и сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. В результате ДТП 53-летний пешеход погиб на месте аварии.

Сотрудники ГИБДД установили, что у водителя не было водительского удостоверения и полиса ОСАГО. Сейчас его проверяют на наличие алкоголя в крови.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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