Два водителя и пассажир погибли в аварии в Адыгее

Смертельная авария с участием двух машин произошла 1 декабря около 18:00 на 18-м километре трассы Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск в районе хутора Калинина в Гиагинском районе Адыгеи.

По предварительным данным, столкнулись ГАЗ-3110 и Kia Rio. В результате аварии водитель ГАЗ от полученных травм погиб на месте. Пассажир иномарки умер по дороге в больницу в машине скорой помощи. Водителя иномарки медики успели живым доставить в реанимацию Адыгейской республиканской клинической больницы. Несмотря на усилия врачей, он также скончался.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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