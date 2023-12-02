Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на встречке в Краснодарском крае

Авария с участием двух автомобилей произошла 2 декабря около 7:00 на 96-м километре федеральной трассы «Кавказ» в Кавказском районе.

По предварительным данным, 57-летний водитель Volkswagen Passat ехал со стороны Кропоткина в сторону Армавира, выехал на встречную полосу и врезался Kia Ceed.

В результате ДТП погиб 59-летний водитель автомобиля Kia. Кроме того, травмы получили водитель и три пассажира автомобиля Volkswagen.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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