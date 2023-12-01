Водитель «Нивы» насмерть сбил пожилого пешехода под Новороссийском

Смертельное ДТП произошло 1 декабря около 19:00 на 8 км автодороги Новороссийск — подъезд к Абрау-Дюрсо.

Предварительно, 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121 наехал на 60-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

Пешеход скончался на месте от полученных травм. На его одежде не было светоотражающих элементов, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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