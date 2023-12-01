На Кубани легковушка сбила насмерть пешехода, стоявшего на темной трассе

Смертельная авария произошла 30 ноября около 19:00 на первом километре трассы Ладожская — Кирпильская в Усть-Лабинском районе.

По предварительным данным, 44-летний водитель ВАЗ-21154 сбил 48-летнего мужчину, который находился на дороге. Пешеход стоял без цели перейти проезжую часть, на его одежде не было светоотражающих элементов.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. Кроме того, в отечественной легковушке травмы получила 41-летняя пассажирка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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