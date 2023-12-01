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Два человека пострадали в легковушке, въехавшей под фуру в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-postradali-v-legkovushke-vehavshej-pod-furu-v-krasnodarskom-krae
Два человека пострадали в легковушке, въехавшей под фуру в Краснодарском крае
Фото t.me/mvd_23

Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла ночью 1 декабря на федеральной трассе М-4 «Дон» в Геленджике.

По предварительным данным, 29-летний водитель «Лады Приоры» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с едущим впереди большегрузом, за рулем которого был 42-летний мужчина.

В результате аварии пострадали двое пассажиров «Приоры» — 20-летняя девушка и 30-летний мужчина. С травмами различной степени тяжести их доставили горбольницу Геленджика. Водители автомобилей не пострадали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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