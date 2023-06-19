Водителя грузовика зажало под прицепом во время ремонта в Сочи

Инцидент произошел на трассе Джубга — Сочи в Лазаревском районе курорта.

Мужчину зажало во время ремонта: прицеп грузовика MANN почти сел на дорогу, 34-летнего местного жителя заблокировало между осями, мостами автомобиля.

«Зазор вокруг него оставался буквально в несколько сантиметров. Общий вес груженого прицепа составил около 32 т», — рассказывают спасатели.

Мужчину вытащили из-под автомобиля, используя пневматические подушки и домкрат. Медицинская помощь ему не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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