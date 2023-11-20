Водителя «Газели», сбившего на тротуаре пешехода, будут судить в Краснодаре

Виновнику смертельного ДТП, которое произошло 24 сентября на пересечении улиц Российской и Солнечной, грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, 27-летний местный житель был лишен водительского удостоверения за оставление места ДТП. Однако он вновь сел за руль «Газели» и, проехав на красный сигнал светофора, врезался в SKODA FABIA. После «Газель» занесло, она выехала на встречную полосу и столкнулась с припаркованным RENAULT MEGANE. После этого грузовик вылетел на тротуар и сбил 29-летнего пешехода. От полученных травм он скончался.

На водителя «Газели» завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после аварии в сети распространилась информация, что виновник ДТП покинул место происшествия. В полиции это опровергли.