Водителя фуры будут судить за смерть двоих взрослых и ребенка в ДТП на Кубани

Смертельная авария, в которой погибли три человека, произошла днем 4 июня в Выселковском районе.

По данным следствия, лишенный прав 2,5 года назад 60-летний мужчина ехал за рулем тягача MAN. Он выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с легковушкой, в которой ехала семья из 4 человек. В результате ДТП 47-летний мужчина, его 11-летний сын и 44-летняя сожительница погибли. Пострадал 18-летний сын водителя, его здоровью причинен тяжкий вред.

В отношения водителя тягача возбудили уголовное дело. Во время следствия он полностью признал свою вину. Для возмещения ущерба счетах и легковой автомобиль обвиняемого арестовали.

Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДТП, в котором погибли три человека и еще один получил травмы, произошло 4 июня около 15:30 на трассе «Обход станицы Выселки». По предварительным данным, водитель большегруза MAN вышел на обгон и врезался в Skoda Octavia, двигавшийся по встречной полосе. В результате аварии погибли три человека, один из которых — 11-летний ребенок. Еще один пострадавший доставлен в больницу.