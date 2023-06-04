Двое взрослых и 11-летний ребенок погибли в лобовом ДТП с грузовиком на Кубани

ДТП, в котором погибли три человека и еще один получил травмы, произошло 4 июня около 15:30 на трассе «Обход станицы Выселки».

По предварительным данным, водитель большегруза MAN вышел на обгон и врезался в Skoda Octavia, двигавшийся по встречной полосе. Среди пассажиров легковушки внаходились двое детей.

В результате аварии погибли три человека, один из которых — 11-летний ребенок. Еще один пострадавший доставлен в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Прокуратура начала проверку по факту ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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