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Двое взрослых и 11-летний ребенок погибли в лобовом ДТП с грузовиком на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-vzroslyh-i-11-letnij-rebenok-pogibli-v-lobovom-dtp-s-gruzovikom-na-kubani
Двое взрослых и 11-летний ребенок погибли в лобовом ДТП с грузовиком на Кубани
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП, в котором погибли три человека и еще один получил травмы, произошло 4 июня около 15:30 на трассе «Обход станицы Выселки».

По предварительным данным, водитель большегруза MAN вышел на обгон и врезался в Skoda Octavia, двигавшийся по встречной полосе. Среди пассажиров легковушки внаходились двое детей.

В результате аварии погибли три человека, один из которых — 11-летний ребенок. Еще один пострадавший доставлен в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Прокуратура начала проверку по факту ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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