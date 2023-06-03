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Мотоциклист погиб от столкновения с грузовиком в Абинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-pogib-ot-stolknoveniya-s-gruzovikom-v-abinskom-rajone
Мотоциклист погиб от столкновения с грузовиком в Абинском районе
Фото пресс-службы Госавтоинспекции Кубани

Смертельное ДТП произошло 3 июня около 12:50 в районе 73 км трассы Краснодар — Верхнебаканский.

По предварительным данным, водитель мотоцикла Yamaha ехал со стороны поселка Ахтырского в сторону станицы Холмской. Он врезался в грузовой автомобиль Hino, который ехал впереди и поворачивал налево.

В результате аварии 38-летний мотоциклист скончался на месте от полученных травм, сообщает БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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