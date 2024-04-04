Водителя фуры будут судить за смерть 4 пассажиров ехавшего в Анапу автобуса

Смертельная авария произошла 15 июля 2023 года в 5:10 в районе 91-го километра трассы Краснодар — Ейск в Брюховецком районе. В апреле этого года уголовное дело в отношении виновника ДТП направили в суд.

По данным следствия, 54-летний житель станицы Брюховецкой ехал за рулем грузовика MAN, выехал на встречную полосу и боком столкнулся с пассажирским автобусом Volvo, который ехал из Тулы в Анапу. В результате аварии погибли четыре пассажира автобуса, еще четверым причинен вред здоровью различной степени тяжести.

В Каневском межрайонном СО возбудили и расследовали уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть. В ходе следствия мужчина признал вину. Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рейсовом автобусе Тула — Анапа находился 41 пассажир, в том числе 9 детей. В аварии сразу погибли двое пассажиров, 17 — пострадали, семерых из них госпитализировали. Из автобуса пришлось деблокировать трех человек. Во время ДТП металлические элементы тента грузового автомобиля прошили салон автобуса.