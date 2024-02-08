Водителя эвакуатора посадили на 10 лет за ДТП с погибшими в Туапсинском районе

Смертельная авария с двумя погибшими произошла 25 мая 2023 года.

В суде установили, что 37-летний житель станицы Новотитаровской, не имея прав ехал за рулем эвакуатора «ГАЗ». Пытаясь обогнать едущий впереди автомобиль, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

Суд признал водителя эвакуатора виновным и назначил ему 10 лет колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДТП произошло около 19:20 на трассе М-4 «Дон». Водитель эвакуатора ехал со стороны Краснодара в сторону Джубги. В легковушке были три человека — 59-летний водитель и 32-летний и 7-летний пассажиры.