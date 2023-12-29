Водительские права с истекающим сроком действия автоматически продлят на 3 года

Авторами такой инициативы стали МВД России и Минэкономразвития РФ. Эту идею поддержали в Правительстве России.

Теперь водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, автоматически продлят на три года.

Нововведение затронет не только тех, кто пользуется автомобилями в личных целях, но и тех, кто выполняет поездки по работе. Эта мера затронет около 5 млн водителей со всей России, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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