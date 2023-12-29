Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Водительские права с истекающим сроком действия автоматически продлят на 3 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditelskie-prava-s-istekayushhim-srokom-dejstviya-avtomaticheski-prodlyat-na-3-goda
Водительские права с истекающим сроком действия автоматически продлят на 3 года
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Авторами такой инициативы стали МВД России и Минэкономразвития РФ. Эту идею поддержали в Правительстве России.

Теперь водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, автоматически продлят на три года.

Нововведение затронет не только тех, кто пользуется автомобилями в личных целях, но и тех, кто выполняет поездки по работе. Эта мера затронет около 5 млн водителей со всей России, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: заявления на бесплатную парковку для многодетных семей в Краснодаре снова можно подать через «Госуслуги».

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях