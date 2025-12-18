Водители пожаловались на ошибочные штрафы с новых дорожных камер в Краснодаре

Как рассказали автомобилисты, почесал бороду — штраф за телефон, а пристегнутый ремень безопасности система с искусственным интеллектом порой просто не видит.

Фотографии с ошибочными нарушениями заполонили интернет. К примеру, водитель получил штраф за электронную сигарету, которую система посчитала за телефон. В другом случае камера зафиксировала нарушение из-за того, что детская игрушка под лобовым стеклом оказалась не пристегнута.

«Мало того, что из самого большого парка видеокамер в России работает только 13%, они еще и работают с огромным количеством ошибок. Безусловно, нужно менять систему, подрядчиков и задавать вопросы, что они такого сделали с госконтрактом, что все так плохо», — говорит глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

За непристегнутый ремень штраф составляет 1,5 тыс. рублей, разговор по телефону за рулем или невключенные фары обойдутся в 500 рублей. Если вы не согласны с нарушением, взыскание можно оспорить, но в определенный срок.

«Важно подать жалобу в десятидневный период после получения копии постановления правонарушения. Если невозможно сделать это через «Госуслуги», можно написать на бумажном носителе, приложить доказательство невиновности и принести в отдел ГИБДД», — объясняет юрист Григорий Колпаков.

Кроме того, обращение можно направить «Почтой России». Оно будет рассмотрено, а официальный ответ поступит в течение 30 календарных дней.

Читайте также: штрафы за перевозку детей без автокресел вырастут в России в два раза.

Подпишись, здесь всегда интересно.