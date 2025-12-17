Штрафы за перевозку детей без автокресел вырастут в России в два раза

Госдума на пленарном заседании 17 декабря приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении штрафов за нарушение требований к перевозке детей. Максимальная сумма штрафа составит 200 тыс. рублей.

Авторами законопроекта выступила группа сенаторов РФ. Согласно инициативе, штраф за нарушение требований по перевозке детей для водителей вырастет до 5 тыс. рублей. Сейчас он составляет 3 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф увеличится с 25 тыс. до 50 тыс. рублей. А для юридических лиц — со 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

«Увеличение штрафов в два раза — это серьезный сигнал для всех, кто сажает детей в автомобиль: пренебрежение специальными удерживающими устройствами или иными нормами больше не останется просто незначительным нарушением. Это вопрос жизни и здоровья. Особенно важно, что новые нормы в полной мере касаются и сферы организованных перевозок, включая такси», — отметил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Отмечается, что лица, которые ведут предпринимательскую деятельность без образования юрлица, будут нести административную ответственность как юридические лица, а самозанятые таксисты — как должностные лица, сообщает РИА «Новости».

