Водителей призвали воздержаться от поездок по М-4 «Дон» в Ростовской области

Это связано с ухудшением погодных условий, которые прогнозируют уже с вечера 8 февраля.

В ближайшие дни в Ростовской области пройдут дожди, а температура воздуха снизится до отрицательных отметок. С пятницы до воскресенья в регионе пройдут мокрый снег и дожди.

«Просим водителей по возможности отказаться от поездок по М-4 «Дон» в Ростовской области в эти выходные», — говорится в сообщении пресс-службы ГК «Автодор».

Кроме того, водителей призвали быть внимательней при выезде на автодорогу М-4 «Дон», соблюдать безопасную скорость и дистанцию, не совершать резких маневров.

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