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Водителей призвали воздержаться от поездок по М-4 «Дон» в Ростовской области

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditelej-prizvali-vozderzhatsya-ot-poezdok-po-m-4-don-v-rostovskoj-oblasti
Водителей призвали воздержаться от поездок по М-4 «Дон» в Ростовской области
Фото avtoturistu.ru

Это связано с ухудшением погодных условий, которые прогнозируют уже с вечера 8 февраля.

В ближайшие дни в Ростовской области пройдут дожди, а температура воздуха снизится до отрицательных отметок. С пятницы до воскресенья в регионе пройдут мокрый снег и дожди.

«Просим водителей по возможности отказаться от поездок по М-4 «Дон» в Ростовской области в эти выходные», — говорится в сообщении пресс-службы ГК «Автодор».

Кроме того, водителей призвали быть внимательней при выезде на автодорогу М-4 «Дон», соблюдать безопасную скорость и дистанцию, не совершать резких маневров.

Читайте также: движение автомобилей на трассе М-4 «Дон» ограничат под Краснодаром. Схему движения транспорта временно изменят на 1353 км федеральной автодороги М-4 «Дон» на территории Адыгеи.

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