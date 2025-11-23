Водителей предупредили об аферистах, продающих недействительные полисы ОСАГО

О мошеннической схеме журналистам рассказали в пресс-центре МВД РФ. По данным ведомства, мошенник оформляет бланк, принимает от клиента деньги, но в страховую компанию их не передает.

В результате полис ОСАГО не числится в базе. О том, что полис недействительный, автовладелец узнает, когда возникает страховой случай. В подобных ситуациях собственник автомобиля, как правило, обращается в суд с иском к страховой компании.

Как пояснили представители правоохранительных органов, в подобных случаях Верховный суд встает на сторону автовладельца.

«Если он не знал о мошенничестве, страховая обязана выплатить. Но это редкость», — сообщили в пресс-центре МВД РФ.

В ведомстве добавили, что чаще всего поддельные полисы с реальными номерами и фальшивыми реквизитами изготавливают за границей, сообщает ТАСС.

